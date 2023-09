Mkhitaryan: «L’Inter continua il percorso dell’anno scorso! Pronti a far bene»

Tornano le magiche notti di Champions League: fra pochi minuti Real Sociedad-Inter. Uno dei protagonisti del derby, Mkhitaryan interviene su Sky Sport 24 nel pre partita.

DARE IL MASSIMO – Archiviato positivamente il capitolo derby l’Inter torna in campo a San Sebastian, contro la Real Sociedad. Prima del fischio d’inizio del primo match di Champions League Henrikh Mkhitaryan risponde alle domande di Sky Sport 24: «Dobbiamo fare il massimo per arrivare fino in fondo di nuovo. Continuiamo il percorso dell’anno scorso, aggiungendo cose positive e vedremo anche quest’anno dove arriveremo. I nuovi in campo? Non cambia niente, solo i calciatori. Il modo in cui giochiamo rimane lo stesso. Anche loro oggi faranno vedere che sono pronti a giocare a fare bene per aiutare la squadra».