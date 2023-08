Mkhitaryan: «Inter più cattiva. Dimostreremo di meritare la seconda stella!»

Mkhitaryan è intervenuto al termine di Inter-Monza. Di seguito le dichiarazioni del centrocampista nerazzurro che ha risposto alle domande della trasmissione di Dazn.

GRANDE VOGLIA – Henrikh Mkhitaryan dimostra di essere motivato per la nuova stagione dell’Inter. Così ha parlato il calciatore dopo la prima vittoria nerazzurra: «Abbiamo iniziato bene la partita. Ci sono stati due cambi rispetto allo scorso anno. Abbiamo avuto anche qualche giocatore nuovo in panchina ma quelli che sono entrati hanno dimostrato di meritare l’Inter. Ci daranno una grande mano nelle prossime partite e durante il campionato. Siamo una squadra forte e dovremo dimostrare in campo che meritiamo di vincere le partite, il campionato e le coppe. Ho sempre fatto la mezz’ala ma sono stato un giocatore tre quartista, seconda punta, mi piace giocare in quel ruolo lì. Ma sono pronto a giocare in qualsiasi posizione voglia il mister. Abbiamo una grande voglia per quello che non abbiamo potuto fare in finale di Champions League. Questo ci ha fatto diventare più cattivi e avere grande fame di vincere la seconda stella. Abbiamo una squadra fortissima e secondo me dimostreremo di meritare di vincerla. Abbiamo un centrocampo fortissimo e non c’è alcun dubbio che ognuno meriti di giocare titolare e di dare una grande mano a questa squadra. Sono fiducioso che nelle prossime gare il mister userà tutti i giocatori e farà giocare tutti. Ci faranno vedere che meritano di giocare e di far vincere l’Inter».