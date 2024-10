Mkhitaryan: «Imprevisto ma Inter brava. Tutti ci diamo una mano!»

L’Inter esce vittoriosa dall’Olimpico, battendo la Roma per 1-0. Al termine del match Henrikh Mkhitaryan risponde alle domande dei giornalisti di Dazn.

VOGLIA DI VINCERE – Roma-Inter sorride alla squadra di Simone Inzaghi, che grazie al gol di Lautaro Martinez trova i tre punti. Nel post-partita interviene Henrikh Mkhitaryan: «Era importante vincere rispetto a quello che ho fatto io. Dico grazie ai miei compagni perché ci aiutiamo in campo e proviamo a fare del nostro meglio per vincere le partite. Mi dispiace di aver perso due calciatori molto importanti, spero non sia nulla di grave. Le partite che ci aspettano? Siamo abituati a giocare tante partite, l’abbiamo dimostrato anche l’anno scorso nel periodo in cui abbiamo giocato contro Atalanta, Juventus, Roma, Lazio. Abbiamo vinto tutte le partite e anche quest’anno, in cui ci aspettano sei partite importantissime, saremo pronti mentalmente e fisicamente per vincerle ed essere più alti in classifica».

Mkhitaryan sull’infortunio di Calhanoglu

ASSENZE E AIUTO – E ancora Henrikh Mkhitaryan: «Se prenderei il ruolo di Calhanoglu? deve decidere il mister dove farmi giocare, play o mezz’ala non mi importa, basta che chi gioca aiuta la squadra a vincere. Ovviamente è più difficile quando perdi un compagno durante la partita perché non era previsto di sostituirlo dopo quindici minuti perché poi dopo dobbiamo riorganizzarci. Non era facile ma abbiamo fatto del nostro meglio. Barella è scivolato a giocare da play, Frattesi è entrato anche se non aveva fatto un grande riscaldamento. Secondo me però abbiamo fatto bene a centrocampo, ci siamo fati una grande mano e abbiamo fatto una grande gara. Sentiremo la mancanza di Calhanoglu nelle prossime partite ma comunque dobbiamo coprire quel ruolo lì».