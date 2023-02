Mkhitaryan: «Importante la vittoria, sto bene! Facciamo come dice Albano»

Mkhitaryan è stato intercettato dai microfoni di Sky Sport al termine di Inter-Udinese. L’armeno è stato protagonista importante del match appena e vinto 3-1

CONTENTI − Mkhitaryan si esprime con soddisfazione dopo la vittoria: «Sto bene, spero. Ho un po’ di dolore, ma la cosa più importante è stata la vittoria e i tre punti. Sempre difficile giocare contro l’Udinese, lo abbiamo visto all’andata. Anche oggi abbiamo avuto un po’ di difficoltà, potevamo prendere un gol, siamo stati fortunati, ma alla fine dopo il 2-1 la vittoria era chiara. Io sto lavorando e sono pronto a giocare ogni partita. Decide il mister, non importa chi gioca. Importante è aiutare e vincere le partite. Porto? Dobbiamo vincere in casa perché è fondamentale. Non sarà facile, sappiamo i loro punti forti. L’ho notato l’anno scorso con la Roma in amichevole. In Champions League gare non facili. Tenersi per mano e andare lontano alla Albano».