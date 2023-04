Mkhitaryan: «I cavalli si vedono alla fine! Vogliamo fare il massimo»

Mkhitaryan ha aiutato e non poco l’Inter a trionfare 3-1 contro la Lazio oggi al Meazza. Nel post partita, su Inter TV, il giocatore manda messaggi di gioia per la vittoria in rimonta.

E RIMONTA FU! – Henrikh Mkhitaryan festeggia per il 3-1 di Inter-Lazio: «Già dal primo minuto abbiamo controllato la partita, potevamo segnare due o tre gol però purtroppo l’abbiamo preso. Non abbiamo mollato fino alla fine, chi è entrato ha fatto la differenza e abbiamo vinto la partita. Possiamo dire che è rimasto un mese: vogliamo fare il massimo, giocare bene e vincere le partite per essere fra le prime quattro in campionato. Ovviamente ci aspetta un mese tosto, però vogliamo fare bene. Speriamo che questa vittoria ci dia un po’ di fiducia, che quelli che giochino diano il massimo. Oggi è successo così: quelli che hanno giocato ci hanno aiutato, quelli che sono entrati ci hanno fatto vincere la partita. Nelle prossime speriamo che tutti facciano la differenza. Come mi hanno insegnato i cavalli si vedono alla fine: vogliamo fare il massimo, lottare, vincere e far vedere che quello che è successo a inizio e metà campionato era una cosa sbagliata. Siamo una squadra fortissima, vogliamo essere il più in alto possibile».