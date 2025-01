Mkhitaryan gonfia il petto: «Con il nostro gioco, siamo ingiocabili»

Mkhitaryan parla di Inter ingiocabile. Il centrocampista armeno sicuro di sé e non ha dubbi sul prosieguo della stagione.

INGIOCABILI – Henrikh Mkhitaryan a Prime Video non ha dubbi: «Agli ottavi Milan o Juventus? Abbiamo la testa al derby, ci sarà tempo per pensare contro chi giocheremo agli ottavi, non ci interessa, siamo l’Inter, se giochiamo il nostro gioco siamo ingiocabili. Mio pensiero!».