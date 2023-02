Mkhitaryan: «Il gol? Sbagliato tante volte prima di questo! Dolore? Vediamo»

Mkhitaryan ha proseguito la serie di interviste nel post partita di Inter-Udinese. Ecco come l’autore del definitivo vantaggio, in campo nel match del Meazza, ha giudicato quanto si è visto nella vittoria per 3-1 nell’anticipo di Serie A.

GOL DETERMINANTE – Henrikh Mkhitaryan ha deciso il definitivo vantaggio in Inter-Udinese: «Sono molto felice che ho segnato e che abbiamo vinto questa partita difficilissima. Il Porto? Siamo molto carichi, sappiamo dell’importanza della partita e che non sarà facile. La analizzeremo, vedremo che cosa possiamo fare al meglio e come possiamo giocare. Queste partite si giocano molto sull’intelligenza, essendo andata e ritorno. Le mie condizioni? Sto bene, ho un po’ di dolore però valuteremo domani. Spero non sia nulla di grave. Il gol? Era una palla difficilissima, ho sbagliato tante volte durante la stagione prima di fare questa. Menomale che è arrivato oggi. Dedica? Non c’è niente, per me la cosa più importante è che la squadra abbia vinto. Io sono un giocatore dell’Inter, contano i risultati di squadra e non individuali».