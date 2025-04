Mkhitaryan: «Gol annullato? Ci penserò tutta la vita! Ci siamo detti una cosa»

Mkhitaryan ha parlato dopo il triplice fischio di Barcellona-Inter, primo atto della semifinale di Champions League andato in scena al Montjuic e terminato sul 3-3. Tutte le dichiarazioni rilasciate a Prime Video dal centrocampista armeno

RAMMARICO – Henrikh Mkhitaryan parla così al termine di Barcellona-Inter: «Quanto potrei ripensare al gol annullato? Magari ci penserò per tutta la vita perché è arrivato in un un momento in cui potevamo avere un vantaggio. Però testa alta, speriamo di poter giocare bene in casa e avere un risultato positivo. Momento difficile perché c’è la stanchezza ma dentro lo spogliatoio pensiamo di dover dare tutto per non avere rimpianti, non è facile, stiamo soffrendo tutti per ottenere un buon risultato. Ovviamente magari possiamo fare di più in fase offensiva e nel palleggio, non è facile perché il Barcellona è una squadra fortissima. Serve recuperare bene».