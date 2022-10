Mkhitaryan: «Gol alla Fiorentina? Emozione! Col Viktoria Plzen al 100%»

Mkhitaryan ha parlato nel match preview di Inter-Viktoria Plzen su Prime Video. Il centrocampista ha parlato delle possibilità della squadra in Europa e non solo

EMOZIONE – Henrikh Mkhitaryan parla a proposito della rocambolesca sfida fra Fiorentina ed Inter, risolta da un suo gol all’ultimo istante: «Si riparte da Inter-Fiorentina? È stato un momento molto emozionante, rimarrà nella mia memoria. Quando ho visto la palla di Barella non perfetta e col difensore in anticipo sono comunque andato fino alla fine pensando che qualcosa sarebbe accaduto e dopo ho segnato. Penso che possiamo continuare a vincere le partite, non all’ultimo minuto (ride, ndr) però prima. Con quella emozione dobbiamo prepararci alla sfida al Viktoria Plzen».

ASSENZA – Mkhitaryan parla dell’assenza di Brozovic: «Una perdita l’assenza di Brozovic. Abbiamo fatto di tutto per recuperare e giocare al meglio anche senza di lui. Abbiamo vinto anche senza però con lui saremo ancora più forti perché lui è un giocatore irreprensibile. Lo stiamo aspettando, è un giocatore fondamentale per questa squadra. Cosa mi piace del centrocampo? Tutto! (ride, ndr). Ci troviamo benissimo, ci capiamo. Lottiamo per lo stesso obiettivo e vogliamo vincere tutte le partite. Ansia? No, non credo. Siamo giocatori con esperienza, sappiamo cosa fare e come fare. Andremo al 100% per vincere la partita e andare agli ottavi»