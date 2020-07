Mkhitaryan: “Giocato molto bene, veramente un peccato”

Mkhitaryan ha parlato ai microfoni di “Roma TV” dopo la partita di questa sera che ha visto la Roma pareggiare 2-2 all’Olimpico contro l’Inter

UN PECCATO – Mkhitaryan si rammarica per il risultato: «Veramente un peccato. Abbiamo giocato molto bene soprattutto nel primo tempo, se non contiamo il gol preso. Anche nel secondo tempo abbiamo iniziato bene con il controllo della palla e della partita, abbiamo avuto altre occasioni e il vantaggio. Poi alla fine abbiamo perso la concentrazione e abbiamo preso gol dall’Inter».

SI MIGLIORA – Mkhitaryan sostiene che la squadra possa migliorare ancora: «Stiamo giocando con questo modulo e facciamo bene, c’è spazio per migliorare. Facciamo tutto quello che ci chiede il mister e siamo nella strada giusta. Sono fiducioso che faremo meglio nelle prossime partite»

IL NUOVO MODULO – Mkhitaryan parla del nuovo modulo: «In ogni partita faremo meglio. Anche oggi siamo stati meglio fisicamente, i giocatori si sentono meglio sul campo, è un modulo che può portare un risultato positivo per la squadra»

L’EUROPA – Mkhitaryan parla della corsa Europea: «Se parliamo di Europa che dobbiamo giocare in agosto contro il Siviglia dobbiamo pensare alle prossime partite. Possiamo stare meglio fisicamente e fare meglio nelle partite che mancano. Non è facile, oggi volevamo vincere per avere più fiducia, ma è una partita che abbiamo pareggiato. Non è niente, dobbiamo continuare così».

MIGLIORATI IN DIFESA – Mkhitaryan parla di come è migliorata la difesa: «Mentalmente stiamo bene, abbiamo vinto tre partite e anche oggi era una partita che dà fiducia per la prossima contro la SPAL. Penso che offensivamente facciamo lo stesso che abbiamo fatto prima della pandemia, è cambiata la parte difensiva e facciamo tutto per coprire la difesa ed essere più attenti»