Mkhitaryan frena: «Inter, felici per la vittoria ma c’è tanto da migliorare!»

Al termine di Inter-Torino, decisa da una tripletta di Marcus Thuram, Henrikh Mkhitaryan dice la sua sulla prestazione e sul momento che vive la squadra di Simone Inzaghi.

RIAPERTA – Henrikh Mkhitaryan analizza quanto accaduto in Inter-Torino, rispondendo alle domande dei giornalisti di SportMediaset: «Secondo me quando abbiamo segnato il secondo gol abbiamo mollato un po’, con l’episodio successivo quando il Torino ha iniziato. Non dovevamo prendere il gol perché li abbiamo rimessi in partita e abbiamo causato delle difficoltà. Però nel secondo tempo siamo migliorati, abbiamo girato la palla velocemente, abbiamo creato tanto e finalmente abbiamo segnato il terzo gol. Pensavamo di chiudere la partita ma, purtroppo, l’abbiamo aperta di nuovo. Col rigore hanno fatto il 3-2 che ci ha messo un po’ in difficoltà. Siamo felici per la vittoria però comunque c’è tanto da migliorare».

Mkhitaryan, dalla crescita di Thuram a quella dell’Inter

CRESCITA – Henrikh Mkhitaryan continua, soffermandosi sul protagonista indiscusso di Inter-Torino: «La crescita di Thuram? Non c’è bisogno di dire niente, lui sta mostrando tutto sul campo con la sua personalità, con la serenità e la voglia. Sta aiutando la squadra e noi aiutiamo lui per fare gol e lo sta dimostrando. Troppi gol subiti? Sono aspetti che bisogna migliorare. Quello dei gol è un aspetto molto importante per noi perché l’anno scorso non davamo tante occasioni agli avversari per segnare. Quest’anno invece diamo più spazi e occasioni e ci puniamo. Dobbiamo migliorare, non solo tutta la linea difensiva ma tutta la squadra come aspetto difensivo».

AVVERSARIE – Henrikh Mkhitaryan conclude poi: «Juventus e Napoli le dirette avversarie dell’Inter per lo scudetto? Non solo loro, anche le altre squadre come Milan o Roma. Anche se sono basse in classifica, tutte le squadre si sono rinforzate. Come abbiamo visto fino ad adesso è un campionato molto interessante perché le prime otto squadre sono molto vicine l’una all’altra. Ci aspettano partite importantissime che dobbiamo preparare nel miglior modo possibile e vincere»