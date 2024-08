Mkhitaryan: «Felicissimi di tornare a casa! Inter, il Lecce è ferito»

Ci sarà anche Mkhitaryan fra i protagonisti di Inter-Lecce stasera al Meazza: per lui è la prima in casa in questa stagione e nel prepartita di Inter TV parla di come sia contento di poter avere i tifosi al seguito.

DAVANTI AL PROPRIO PUBBLICO – Henrikh Mkhitaryan presenta Inter-Lecce, dove sarà titolare: «Ho visto già, entrando in campo per fare le interviste, i tifosi. Siamo felicissimi di tornare a casa, speriamo di fare le cose per bene per vincere e renderli orgogliosi. Su cosa abbiamo lavorato? Ovviamente giorno dopo giorno prepariamo ancora meglio, dopo il Genoa abbiamo pensato a giocare il più velocemente possibile per vincere e per cambiare l’umore dello spogliatoio. Oggi è un bel giorno per fare le cose per bene, per vincere e per ricreare quell’atmosfera che si è vista lo scorso anno».

Mkhitaryan non si fida del Lecce che sfiderà l’Inter

L’AVVERSARIO – Il Lecce arriva da una brutta sconfitta all’esordio. Ma Mkhitaryan non vuole sottovalutarlo: «Secondo me sono un po’ feriti dopo quella partita che hanno fatto con l’Atalanta, però questo non significa niente. Ogni squadra che viene qui a San Siro vuole fare del suo meglio, secondo me sarà una partita difficile però dobbiamo fare quello che sappiamo per riuscire ad arrivare a vincere».