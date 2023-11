Mkhitaryan: «Dimarco voleva crossare! Inter più forte nelle difficoltà»

L’Inter ha battuto il Frosinone riportandosi in vetta alla classifica di Serie A con un super-gol di Dimarco. La soddisfazione di Mkhitaryan nel post-partita di Sky Sport

CROSS – Queste le parole di Mkhitaryan: «Gol Dimarco? Cosa ha detto lui? (ride, ndr). Secondo me voleva crossare a Denzel, però il gol è gol non possiamo giudicare. Ha fatto benissimo, sono contento per lui e per la squadra. Juventus-Inter? Oggi siamo felici per quello che abbiamo fatto stasera, da domani vanno tutti in Nazionale. Quando torneranno penseremo alla partita con i bianconeri, non c’è fretta. Analizzeremo cosa fare. L’unica cosa che conta è vincere. Favoriti? Noi andiamo passo dopo passo, facciamo il nostro percorso. Siamo primi ma non perdiamo la testa, ci sono altre 26 partite da giocare. Cosa mi piace dell’Inter rispetto alle altre? Secondo me diventiamo più forti quando siamo in difficoltà, quando c’è il pericolo. È lì che si vede che siamo una squadra. Potrei dire tante cose, siamo uniti ed è l’arma più forte che abbiamo».