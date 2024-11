Mkhitaryan: «Messi in difficoltà noi stessi! Il problema è solo uno»

Mkhitaryan dopo Inter-Venezia terminata sul risultato di 1-0, su Inter TV ha espresso tutta la sua gioia, ma sottolineato anche i troppi errori davanti la porta non sfruttati durante la partita.

ANCORA DA LAVORARE – Henrikh Mkhitaryan è felice per la vittoria, ma sottolinea un problema: «Ci siamo messi in difficoltà noi stessi, ovviamente dobbiamo migliorare da questo punto di vista. Alla fine potevamo anche pagare, ci siamo messi in difficoltà noi stessi. Noi facciamo il nostro lavoro, andiamo piano piano, proviamo di chiudere il prima possibile le partite, ma non è semplice. Non può succedere in tutte le partite, dobbiamo migliorare però su questo aspetto. Siamo in fiducia, soprattutto quando giochiamo in questo stadio bellissimo. Cosa manca per dominare le partite? Il problema è che non riusciamo a chiudere le partite sfruttando le occasioni, questo diventa più difficile. L’anno scorso vincevamo già 2-3 a 0 nel primo tempo. Questo è il percorso, nessuno ha detto che sarà facile».