Mkhitaryan: «Delusi perché soffriamo senza palla. Inter, lavoriamo!»

Mkhitaryan nonostante la vittoria 3-2 in Inter-Torino non è soddisfatto per i gol subiti e l’atteggiamento di tutta la squadra in alcune fasi della partita. Su Inter TV però ha sottolineato l’importanza del lavoro e degli allenamenti.

DELUSI – Henrikh Mkhitaryan ha parlato così dopo Inter-Torino: «Calo di tensione nei minuti finali? È una aspetto che dobbiamo migliorare, già dall’inizio del campionato abbiamo visto che non basta come stiamo giocando. Senza palla stiamo soffrendo e stiamo subendo tanti gol. Siamo delusi, però è un aspetto che dobbiamo migliorare lavorando. Mio aiuto a Frattesi? Aiutiamo tutti i compagni, è importante per tutti se si sentono bene, significa che possono esprimere il loro talento e la loro capacità. Davide sta facendo benissimo, sappiamo che è fortissimo e l’anno scorso ci ha dato tanto aiuto, ci ha fatto vincere anche delle partite. È bene anche quando c’è Barella perché vogliamo essere completi in rosa».

Mkhitaryan deluso dopo la vittoria. Ora testa ai prossimi impegni

PAUSA E POI BIG-MATCH – Mkhitaryan è concentrato in vista dei prossimi impegni: «Con questa vittoria andiamo alla sosta un po’ più rilassati, però senza dimenticare che ci saranno partite importantissime: Roma, Champions League e Juventus. Dobbiamo lavorare in questi giorni e prepararci per le partite che arriveranno».