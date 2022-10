Mkhitaryan: «Dalla prima creduto in noi stessi! Inter gruppo unito»

Per Mkhitaryan secondo gol consecutivo con l’Inter, dopo quello di Firenze. L’autore della rete che ha sbloccato il 4-0 col Viktoria Plzen ha festeggiato a Inter TV.

L’UOMO CHIAVE – Henrikh Mkhitaryan ancora goleador in Inter-Viktoria Plzen: «Sapevamo di dover vincere la partita ma che non era facile. Nei primi venti-venticinque minuti siamo stati un po’ tesi, poi ci siamo ritrovati e abbiamo dimostrato che potevamo vincere questa partita facilmente. Gruppo unito? Sì, perché dalla prima partita abbiamo creduto in noi stessi. Sapevamo che non era un girone facile, ma siamo l’Inter e abbiamo mostrato in campo che siamo un gruppo troppo unito. Con questo possiamo vincere ogni partita. Sapevamo che il Viktoria Plzen avrebbe giocato in difesa, siamo stati più alti per trovare spazio fra le linee. Tante occasioni, ma alla fine abbiamo segnato il gol di cui avevamo bisogno».