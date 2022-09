Mkhitaryan: «Contro il Bayern Monaco era diversa. Serviva per la fiducia»

Mkhitaryan ha preso parte alla vittoria per 0-2 dell’Inter in casa del Viktoria Plzen. Il giocatore si è presentato a parlare con Inter TV dopo il successo nella seconda giornata di Champions League.

VITTORIA PER RILANCIARSI – Henrikh Mkhitaryan commenta Viktoria Plzen-Inter: «Era importante vincere e cercare la fiducia. Dobbiamo continuare così per vincere le prossime partite, sappiamo che non sarà facile. Ci siamo preparati bene per questa gara, ringrazio i miei compagni e complimenti a loro per la partita. Cerchiamo ogni partita di mantenere la palla e creare occasioni: oggi menomale che abbiamo potuto, contro il Bayern Monaco era diverso. Abbiamo fatto tutto per facilitare le cose e segnare nel primo tempo, che abbiamo fatto. Nel secondo tempo è stato più facile dopo l’espulsione del loro giocatore, abbiamo fatto il secondo gol e avuto altre occasioni. Sicuramente dobbiamo avere la testa già alla prossima gara, sappiamo che contro l’Udinese sarà molto difficile perché è una squadra ben preparata fisicamente e nei duelli individuali. Vogliamo andare alla sosta per le nazionali con una vittoria, è importante per raggiungere i punti di cui abbiamo bisogno e la strada che dobbiamo fare».