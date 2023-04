Mkhitaryan: «Colpevole per non aver fatto gol. Troppo offensivi»

Mkhitaryan si è presentato a Inter TV nell’immediato post partita del match contro la Fiorentina. Ecco come il giocatore armeno ha commentato l’esito della sfida del Meazza di oggi, scusandosi per il gol mancato sullo 0-0.



AUTOCRITICA – Henrikh Mkhitaryan se la prende anche con se stesso per Inter-Fiorentina: «Secondo me dovevamo chiudere già la partita nel primo tempo. Mi sento colpevole perché dovevo segnare quel gol e non l’ho fatto, abbiamo perso perché nel secondo tempo siamo andati troppo avanti e giocavamo offensivi. Abbiamo preso il gol e non abbiamo creato tante occasioni. Non credo sia una cosa psicologica, secondo me è una cosa di grande voglia. Non riusciamo a essere concentrati per finalizzare e non andiamo a segnare. Ci manca tranquillità e serenità, secondo me c’è una grande voglia di segnare e chiudere la partita: lì sbagliamo. È normale, perché una squadra come l’Inter che non segna da tre partite può migliorare. Andiamo a giocare contro la Juventus, un’altra partita. Ce ne saranno due, dobbiamo capire di andare lì sereni e non buttarci avanti perché c’è il ritorno qua a San Siro».