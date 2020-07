Mkhitaryan: “Chiedo scusa a Dzeko ma volevamo vincere! In Serie A…”

Henrikh Mkhitaryan, trequartista della Roma, eletto migliore in campo contro l’Inter da “Sky Sport” ha commentato il gol fatto grazie a una giocata personale del suo compagno Edin Dzeko e poi ha parlato del cambio modulo.

GOL ALL’INTER – Henrikh Mkhitaryan dopo Roma-Inter ha commentato così il gol realizzato contro i nerazzurri, rubando di fatto palla a Edin Dzeko: «Il Gol? Alla fine ho rubato la palla a Edin, mi dispiace però volevamo vincere la partita. In Europa League faremo di tutto per andare fino in fondo, contro il Siviglia non sarà facile e sappiamo che dobbiamo ancora giocare quattro partite in Serie A per arrivare bene in Europa»

CAMBIO MODULO – Mkhitaryan commenta il cambio di modulo della Roma: «Con questo modulo è cambiato il modo di difendere, non è difficile per me trovare gli spazi liberi ma dobbiamo ancora imparare e lavorare di più. Oggi non si è vista la differenza di punti in campo contro l’Inter? Abbiamo perso tanti punti che onestamente non dovevamo perdere. In alcune partite abbiamo mollato, dopo la partita contro il Napoli però abbiamo trovato un buon modulo di gioco, ora c’è più spazio a centrocampo»