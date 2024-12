Mkhitaryan: «Assist per Barella? Niente di speciale! Segreto? Uno solo»

Mkhitaryan è stato intercettato a San Siro dove è da poco terminata Inter-Parma, partita che ha aperto la quindicesima giornata di campionato, terminata con la vittoria dei nerazzurri per 3-1. Di seguito le dichiarazioni rilasciate a DAZN nell’immediato post match

GRUPPO – Henrikh Mkhitaryan ha parlato così dopo Inter-Parma: «L’assist per Barella? Un assist normale, niente di speciale. L’importante era vincere per il nostro percorso, il merito va ai miei compagni. Come faccio a stare così bene fisicamente? Grazie ai miei compagni, il merito è della squadra. Io mi sto allenando bene, provo a fare il mio meglio, il resto succede così ma non è niente di speciale. Bayer Leverkusen? Da quando giocavo in Germania è una squadra diversa, ha un allenatore fortissimo ed è una squadra fortissima. Bisogna prepararsi bene per vincere».