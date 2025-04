Mkhitaryan aspetta il Barcellona a San Siro: «Solo vincere farà la differenza!»

Henrikh Mkhitaryan riesce a riportare per la terza volta l’Inter in vantaggio, ma l’arbitro annulla il 4-3 per un fuorigioco millimetrico. Il centrocampista armeno, comunque, esce dalla trasferta di Champions League di Barcellona ampiamente soddisfatto.

SODDISFATTI – Henrikh Mkhitaryan, intervistato da Sky Sport alla fine di Barcellona-Inter, dichiara: «Siamo soddisfatti del risultato, nonostante siamo stati in vantaggio due volte. Potevamo tenere il risultato, però questo è il calcio. Abbiamo giocato contro una squadra fortissima, che sa palleggiare benissimo e creare tante occasioni. Speriamo di fare il nostro meglio per vincere il ritorno e passare il turno». Questa l’analisi del centrocampista armeno sul 3-3 finale conquistato dall’Inter a Barcellona grazie al gol di tacco di Marcus Thuram e alla doppietta di Denzel Dumfries.

Mkhitaryan al termine di Barcellona-Inter

IL RITORNO – Sulla semifinale di ritorno di Champions League che si giocherà a San Siro martedì prossimo, Henrikh Mkhitaryan dichiara: «Bisogna fare bene, bisognare fare quello che dobbiamo fare perché sappiamo quanto sono forti loro. Ma hanno anche dei punti deboli che dobbiamo sfruttare. Non sono tanti, però ovviamente bisogna fare bene. Prepareremo di nuovo la partita per giocare alla grande e speriamo di avere un risultato positivo. Cosa può fare la differenza al ritorno? Vincere la partita».