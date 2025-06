Mkhitaryan analizza: Bisogna lavorare e ora prepariamoci all’Urawa»

Mkhitaryan parla dopo Monterrey-Inter, partita finita 1-1. L’armeno parla di lavoro e di allenamento. Contro l’Urawa diventa già importante e fondamentale. Le sue parole.

LAVORARE – Oltre a Carlos Augusto, anche Henrikh Mkhitaryan si è espresso dopo Monterrey-Inter su Mediaset. Il centrocampista armeno non ha voluto comunque abbattersi dopo il pareggio all’esordio al Mondiale per Club contro i messicani. Ecco cos’ha detto: «Volevamo vincere questa partita, non è stata facile, abbiamo creato qualche occasione e potevamo segnare prima, però questo è il calcio, bisogna lavorare di più. Dobbiamo andare avanti, non sarà facile, però siamo una squadra e dobbiamo lottare insieme guardando al futuro». Serve assolutamente ritrovare la vittoria nella seconda partita del girone per non compromettere il cammino. La prossima partita è in programma sabato 21 giugno alle 21.00 ore italiane.

Ora per l’Inter vincere con l’Urawa: Mkhitaryan spinge

ORA VINCERE LA SECONDA – Lo stesso Mkhitaryan si è poi proiettato alla sfida contro i giapponesi dell’Urawa Red Diamonds. I giapponesi all’esordio nella competizione hanno perso 3-1 contro il River Plate di Franco Mastantuono e dell’ex nerazzurro Facundo Colidio. Le parole del centrocampista armeno: «C’è tempo per recuperare, lavorare e vedere le cose che possiamo fare meglio. Bisogna fare le cose per bene per vincere quella partita».