Mkhitaryan: «All’Atalanta non voglio separarne uno, tutti forti»

Mkhitaryan rispetta l’Atalanta, prossima avversaria dell’Inter in Supercoppa italiana. L’armeno ha presentato la gara di domani.

SQUADRA TEMIBILE – Intervistato da Radio Tv Serie A, Henrikh Mkhitaryan rispetta l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Queste le parole dell’highlander dell’Inter: «Fa un piacere vincere due volte, ma vogliamo vincere anche la terza. Prima bisogna vincere con l’Atalanta che sta facendo una stagione bellissima come noi. Speriamo di vincere. Tutti sono forti nell’Atalanta, non voglio separarne uno. Se togli uno forse non saranno più la squadra che c’è. Dobbiamo pensare a domani e poi alle altre partite».