Mkhitaryan: «All’Inter tanti campioni! Avrei giocato con Djorkaeff ed altri due»

Mkhitaryan è il protagonista dell’ultimo episodio di Footsteps su Recast. Il centrocampista racconta il suo percorso in carriera ed i suoi idoli all’Inter

IDOLO – Queste le parole di Mkhitaryan: «Mi sarebbe piaciuto giocare con Djorkaeff e Baggio e Ronaldo il brasiliano. Ci sono stati tanti giocatori forti all’Inter, sfidare tutti loro poteva essere un sogno. La cosa più bella è che ho sempre creduto in me, ho lavorato andando avanti senza pensare alle difficoltà. Gol? Lo scorpion-cick in una partita nel Boxing Day. Sono entrato dalla panchina, ho giocato pochi minuti, stavo giocando dopo un infortunio. A fine partita ho ricevuto una palla da Ibrahimovic, potevo solo colpirla di tacco ed ho segnato. La partita più speciale? Ogni partita è sempre stata speciale per me, ha avuto la sua storia e mi ha insegnato qualcosa, solo una partita no. Ci sono tante partite. Persone più importanti? La mia famiglia. Sono stati loro che mi hanno fatto crescere come calciatore, anche i tifosi ed i compagni. Ognuno ha dato il suo contributo nella carriera, è stata una strada lunga e difficile. Idoli? Il primo è stato mio padre, dopo Baggio e poi mi sono innamorato di Zidane».