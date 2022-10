Mkhitaryan: «Ci abbiamo creduto! Sul 3-4 pensavo succedesse qualcosa»

Mkhitaryan ha trovato il suo primo gol con la maglia dell’Inter nel momento in cui serviva di più: al 95′ per dare la vittoria per 3-4 contro la Fiorentina. Inevitabile un suo commento a Inter TV.



LA GIOIA PERFETTA – Henrikh Mkhitaryan ha molto da esultare dopo Fiorentina-Inter: «Non importa come ho fatto il gol, l’importante è che abbiamo portato i tre punti a casa. Abbiamo meritato e fatto vedere che avevamo voglia, siamo andati due volte in vantaggio e alla fine siamo riusciti a vincere. La reazione? Onestamente aspettavo la palla di Nicolò Barella, ci siamo parlati. Anche io ho creduto che sarebbe successo qualcosa, sono andato fino alla fine e dimostra che non abbiamo mollato e abbiamo voluto vincere questa partita, anche se molto difficile da giocare. Abbiamo preso tre gol quando eravamo in vantaggio, ma abbiamo dimostrato di essere squadra e vincere la partita. Il centrocampo? Mi trovo molto bene. Ci capiamo molto bene, sappiamo che stiamo giocando bene e che stiamo vincendo. Io sto aiutando la squadra, non importa se gioco la metà, venti o novanta minuti: l’importante è dare tutto e vincere e partite».