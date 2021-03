Minotti: Â«Inter, onore alla difesa: 7 clean sheet nelle ultime nove gareÂ»

Minotti: «Inter, onore alla difesa: 7 clean sheet nelle ultime nove gare»

Lorenzo Minotti

Lorenzo Minotti esalta la difesa nerazzurra di Inter-Atalanta (1-0), posticipo della ventiseiesima giornata di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di “Sky Sport”.

FORTINO – L’Inter vince 1-0 contro l’Atalanta, raccogliendo la settima vittoria consecutiva. E non subendo gol, forse il fatto più straordinario. Ecco le parole di Lorenzo Minotti, ex calciatore: «È questo il grande miglioramento che ha fatto questa squadra rispetto all’anno scorso. Spesso andava in vantaggio e si faceva dominare, penso alla partita col Bologna. Onore alla difesa, non è solo stasera. Nelle ultime 9 partite l’Inter ha pareggiato a Udine, subendo solo 2 gol e facendo 7 clean sheet. Credo che l’Inter stia sfruttando le caratteristiche della sua rosa, è un calcio che in Italia paga».