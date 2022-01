Milinkovic-Savic pensa all’Inter: «Dobbiamo imparare dagli errori fatti oggi»

Milinkovic-Savic è stato il grande protagonista della Lazio che oggi ha pareggiato con l’Empoli (vedi report). Il centrocampista biancoceleste, ai microfoni di DAZN, si prepara alla sfida con l’Inter sottolineando quanto sia importante non ripetere sempre gli stessi errori

ERRORI – Sergej Milinkovic-Savic ha salvato la Lazio, evitando la sconfitta casalinga con l’Empoli. Il centrocampista biancoceleste sa che con l’Inter non si potranno ripetere gli stessi errori: «Dobbiamo imparare dagli errori che abbiamo fatto oggi per andare alla prossima partita. Il carattere è buono ma non dobbiamo farlo vedere solo quando siamo in svantaggio, dobbiamo fare noi il primo gol e non gli avversari altrimenti poi dobbiamo correre il doppio. Cosa chiedo al 2022? Voglio che finiamo nelle prime quattro, è dura e ci sono ancora molte partite ma facciamo di tutto per arrivare lì».