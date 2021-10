Milinkovic-Savic: «Lazio, oggi grande reazione. Giochiamo sempre così!»

Milinkovic-Savic dopo Lazio-Inter terminata 3-1, su DAZN ha parlato della reazione della squadra dopo il momentaneo vantaggio.

REAZIONE LAZIO – Milinkovic-Savic dopo Lazio-Inter 3-1, su DAZN ha parlato così: «Abbiamo vinto, abbiamo lottato e corso tutti insieme. Spero che il mister ha visto quello che chiedeva. Dobbiamo essere felici per la vittoria e non fare più brutte figure come quella vista a Bologna. Giocare sempre contro le big? Sembra così adesso, ma non va bene. Dobbiamo entrare in partite con un atteggiamento da squadra grande. Dobbiamo concentrarci e giocarle tutte come oggi».