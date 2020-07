Milenkovic: “Attacco Inter annullato merito di tutti! Terracciano pazzesco”

Nikola Milenkovic, difensore viola, dopo aver pareggiato 0-0 con l’Inter a San Siro attraverso i canali ufficiali della Fiorentina ha commentato la prestazione della squadra, soprattutto della difesa. Di seguito le sue parole pubblicate su Viola Channel.

IL PAREGGIO – Nikola Milenkovic dopo Inter-Fiorentina ha commentato così la partita attraverso i canali ufficiali del club: «Oggi è un buon punto, è sempre difficile giocare contro l’Inter a San Siro. Siamo venuti qui a per giocarcela. L’Inter ha avuto diverse occasioni nel primo tempo per andare in vantaggio così come noi nel secondo tempo, sono contento per il lavoro della squadra e anche oggi non abbiamo preso gol, ora testa subito alla Roma. Sapevo che l’Inter nel secondo tempo avrebbe provato a segnare e quindi dietro avrebbero concesso qualcosa, in alcune situazioni potevamo sfruttare meglio le occasioni. Il pareggio comunque è un buon punteggio per noi».

SU TERRACCIANO – Milenkovic si complimenta con il portiere Pietro Terracciano: «Ha fatto una partita pazzesca, lui sta lavorando molto bene. È sempre stato umile, sono contento per lui però spero che anche Dragowski recuperi presto. Abbiamo portieri molto molto forti, faccio ancora i miei complimenti a Pietro».

ATTACCO INTER – Milenkovic conclude complimentandosi con tutta la squadra, in particolare la difesa, per aver annullato l’attacco dell’Inter: «Lukaku, Lautaro Martinez e Sanchez annullati? Il merito è di tutta la squadra, se lavoriamo tutti bene e ci aiutiamo diventa più facile per tutti».

