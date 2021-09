Mihajlovic: «Partita finita nel primo tempo! Tanti episodi sfavorevoli»

Mihajlovic ha appena completato la conferenza stampa di Inter-Bologna 6-1. Ecco le risposte date dal tecnico ospite ai giornalisti presenti al Meazza, con rammarico per la goleada.



Cosa non ha funzionato?



Era dura, ma nessuno di noi pensava di prendere sei gol. Ci dispiace di questo per i ragazzi, ma la partita era finita nel primo tempo. Noi abbiamo giocato, loro hanno fatto i gol: il primo su ripartenza, il secondo su calcio d’angolo e il terzo su rimpallo. Noi sull’1-0 abbiamo avuto due occasioni con Soriano e Sansone, non siamo riuscite a sfruttarle e loro sono stati più bravi. Nel secondo tempo la squadra si è disunita e abbiamo subito gol troppo facile. La realtà è questa, dobbiamo ritrovare lo spirito delle precedenti due partite. Fortunatamente si rigioca martedì, dobbiamo migliorare in fase difensiva.

Al netto del valore dell’Inter per Mihajlovic è stato un Bologna condizionato dal primo tempo?

Nel secondo tempo non c’è stata partita. Nel primo loro hanno fatto tre tiri in porta e tre gol, noi abbiamo avuto possesso palla e giocato, creando due occasioni e tutto. Gli episodi ci sono stati sfavorevoli, l’importante ora è non perdere fiducia e lavorare sui nostri difetti. Abbiamo dimostrato di poter giocare senza subire gol.

Ti aspettavi una prestazione così degli esterni dell’Inter e di Dumfries?

Sapevamo che era un giocatore di gamba e che ti aspettavano per ripartire. Anche nel primo gol c’è un rimpallo a inizio azione, poi non eravamo in inferiorità numerica ma abbiamo fatto qualche piccolo sbaglio non chiudendogli il piede destro. Magari potevamo essere più attenti, ma ha fatto un’ottima gara e sapevamo che è un giocatore che ha gamba e può metterti in difficoltà. Così è stato, dovevamo fare meglio perché la partita l’avevamo preparata, invece non abbiamo recuperato e fatto fallo quando perdevamo palla e sono stati bravi a sfruttare le occasioni. Gli episodi non sono stati favorevoli e abbiamo perso, ci dispiace per aver preso sei gol: quelli non presi nelle partite precedenti. I veri uomini si vedono in queste situazioni, dobbiamo reagire.

A Mihajlovic hanno fatto piacere i cori dei tifosi dell’Inter?

Sinceramente non li ho sentiti. Mi dispiace e mi scuso anche con i tifosi dell’Inter, perché se li avessi sentiti sicuramente avrei salutati. Però avevo la testa dall’altra parte ed ero concentrato sul campo, chiedo scusa e la prossima volta non succederà.