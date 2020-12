Mihajlovic: “Non era il solito Bologna. Secondo gol ci ha tagliato le gambe”

Sinisa Mihajlovic Bologna-Cagliari

Sinisa Mihajlovic, tecnico dei rossoblu, ha rilasciato queste dichiarazioni, ai microfoni di “Sky Sport”, dopo il triplice fischio di Inter-Bologna

AMAREZZA – Inter-Bologna si è chiusa con il risultato di 3-1. Sinisa ha parlato così, ai microfoni di “Sky Sport”, subito dopo il triplice fischio: «Stasera non era il solito Bologna. Forse non è passato il mio messaggio, non abbiamo cambiato modulo perché dovevamo difenderci o non perdere, ma perché non ho giocatori offensivi. Vignato, come Barrow e Sansone, se giocano a destra col 4-2-3-1 perdono il 30-40% della loro efficacia. Mettendoli tutti dall’inizio non avrei potuto cambiare. Il primo tempo non è stato aggressivo come avrebbe potuto essere. Mi dispiace che abbiamo preso gol, primo tempo equilibrato, noi meno aggressivi del solito e abbiamo rischiato poco e niente,il secondo gol ci ha tagliato le gambe. Poi abbiamo subito preso il 3-1, ma va bene. Mi dispiace perché non abbiamo fatto la partita che volevo. Il modulo non c’entra, importa l’atteggiamento e il nostro non deve cambiare. Siamo stati meno aggressivi rispetto alle partite precedenti e questo non mi sta bene.»

Sulla mancanza di cambia adeguati, Mihajlovic ha parlato così: «Dopo il 70’ le puoi recuperare, ma devi avere qulcuno da mettere. Contento per gli esordi, ma abbiamo giocato a Milano con l’Inter facendo ¾ ambi con la Primabvera. Giochi con l’Inter, non puoi pensare di poterla recuperare. Facciamo quello che possiamo con quello che abbiam. Anche quelli della Primavera è bello, ma è normale che ci sia emozione. Noi comunque dovevamo fare di più e meglio nel primo tempo. Gol presi? Tutti errori individuali. Quando ci si parla e si dice che il Bolggona prende gol, anche se stiamo in 10 davanti alla porta lo prendiamo. Dobbiamo capire che non possiamo giocare per non prednerlo, ma solo farne uno in più. Non è un caso che ne abbiamo presi per 41 partite. Se pensiamo solo a difendere i gol li prendiamo. Loro davanti sono forti, non è quello, ma ne abbiamo presi anche con altri. Non possiamo cambiare la nostra mentalità. Oggi è un altro esempio di quello che si pensa, ma comunque prendiamo 3 gol. D’altra parte non sei aggressivo o pericoloso, a quel puntor ischi di prenderlo, e davanti magari rischi di essere più pericoloso. Via di mezzo che non serve a nulla.»

Sulla possibilità di tornare sul mercato a gennaio: «Pochi gol? Mi preoccupa – dice Mihajlovic – ma da due anni che siamo così. Noi sappiamoche è così e cerchiamo di mandare in gol più giocatori possibili. Se avessi uno da 15 a campionato, ma non ne abbiamo e dobbiamo giocare offensivo e far fare più gol a più giocatori possibili. Abbiamo sempre giocato per vincere, va bene così per adesso. Se dobbiamo prendere qualcosa, deve essere fuznionale, non tanto per prendere perché non mi piace. Sappiamo che tipo di giocatori ci serve. Altirmenti pazienza, non faccio mercato. Sono allenatore e cerco di allenare i calciatori che ho. Se la società prende quello che ci serve tanto meglio. Se no pazienza. Bisogna vedere, mercato di gennaio è sempre difficile.»