Mihajlovic: «Noi meglio dell’Inter! Bologna senza l’attaccante di riferimento»

Mihajlovic, dopo di Bologna-Inter terminata 0-1 grazie al gol di Romelu Lukaku, ai microfoni di “Sky Sport” ha parlato dell’assenza di un attaccante di riferimento da quindici gol e delle occasioni sprecate

SENZA L’ATTACCANTE – Mihajlovic dopo di Bologna-Inter 1-2, ai microfoni di Sky Sport ha parlato così: «Cosa salvo in Bologna-Inter? Anche oggi si è visto che mancava l’attaccante che fa gol. Abbiamo avuto tante occasioni e tutte sbagliate, loro in mezza occasione ti fanno gol. Giocando contro queste squadre poi diventa impossibile, abbiamo giocato anche meglio di loro! Abbiamo cercato di vincere contro i primi in classifica, loro difendevano e ripartivano. Noi con il nostro pressing li abbiamo messi in difficoltà, non posso dire niente ai ragazzi. Da due anni ci manca l’attaccante da quindici gol. Io penso ad allenare, per il mercato ci pensano gli altri. Io sto bene a Bologna con questi giocatori e con questa società».

IN NAZIONALE – Mihajlovic in settimana ha lamentato l’impegno inesistente di Soriano nonostante la convocazione con la Nazionale italiana. Oggi ai microfoni di Sky ha lamentato invece l’impiego del difensore giapponese: «Che motivo c’era di far giocare Tomiyasu contro la Mongolia? Pure io posso giocare contro di loro. Per noi invece è un giocatore fondamentale».

