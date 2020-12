Mihajlovic: “Abbiamo perso meritatamente. Ecco cosa mancava”

Sinisa Mihajlovic Bologna

Sinisa Mihajlovic analizza la sconfitta del Bologna contro l’Inter ai microfoni di “Radio Rai”. Ecco le parole dell’allenatore serbo.

MANCANZE – Sinisa Mihajlovic non si nasconde e ammette perentoriamente la sconfitta subita dal Bologna a San Siro. Ecco le sue parole dopo la gara contro l’Inter: «Abbiamo perso meritatamente, ma nonostante non siamo stati aggressivi, abbiamo fatto poco ma anche l’Inter non ha fatto niente di che. Sicuramente prendere il 2-0 prima dell’intervallo ci ha tagliato le gambe. Non siamo stati aggressivi come siamo abituati. Il modulo non conta nulla, abbiamo la nostra mentalità, il nostro atteggiamento. Dobbiamo cercare di essere più aggressivi, con le nostre qualità».