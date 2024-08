Messias: «Sicuro di segnare! Contro l’Inter come un derby»

Messias in Genoa-Inter ha segnato un gol al 93′ su rigore sulla parata di Sommer, su DAZN dice di essere stato sicuro in occasione del calcio dal dischetto. Poi ammette la rivalità con l’Inter, essendo un ex giocatore rossonero.

SICUREZZA – Messias parla della partita contro l’Inter come se avesse giocato un derby, e ricorda anche quelli persi col Milan: «Sono felicissimo, segnare alla prima giornata contro una squadra come l’Inter non posso che essere contento. Loro sono i Campioni d’Italia, sapevamo che dovevamo affrontare una grande squadra e lo abbiamo fatto nel modo giusto. Ero sicuro di fare gol, lui è stato bravo. Io però sono stato davanti fermo riuscendo a fare gol. Cercherò di fare più gol e assist quest’anno, cercherò di verticalizzare. Questa partita l’ho sentita tantissimo perché ho giocato il derby di Milano e contro di loro ho perso una Supercoppa e una semifinale di Champions League. Questa partita l’ho vissuta al massimo».