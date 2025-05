McTominay: «Già concentrato sul prossimo anno. Voglio sempre migliorare»

Scott McTominay si è pronunciato nel post-partita di Napoli-Cagliari, match in cui il gol iniziale dello scozzese ha indirizzato i partenopei verso la conquista del proprio quarto scudetto. Di seguito le sue parole.

IL COMMENTO – Scott McTominay si è così espresso a DAZN al termine di Napoli-Cagliari, conclusasi per 2-0: «Difficile descrivere queste emozioni. Ci sono tifosi che mi stanno dando delle dimostrazioni che non riesco a spiegare a parole. Per essere onesto, non mi interessa del gol. Sono concentrato su ciò che dobbiamo fare come squadra, dobbiamo ritornare la prossima stagione con la stessa energia vista quest’anno. Il mio italiano è ok, non è facile ma cerco di migliorare progressivamente. Mi piacciono le persone presenti qui».