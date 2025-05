Mazzocchi: «Sensazioni che non dimenticherò mai. Una dedica»

Pasquale Mazzocchi si è pronunciato durante i festeggiamenti per la vittoria dello scudetto da parte del Napoli. Di seguito le sue parole.

IL COMMENTO – Pasquale Mazzocchi ha così parlato a DAZN durante la festa scudetto del Napoli: «Sensazioni incredibili per un napoletano, non le dimenticherò mai. La vittoria la dedico a un mio amico, Gennaro, che se n’è andato tanti anni fa quando io iniziavo a calciare un pallone. Io ho iniziato dal nulla, per cui raggiungere certi risultati era per me impensabile. Ora voglio godermi questo trionfo».