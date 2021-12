Mazzarri: «Inter per me orgoglio. Domenica a San Siro per fare risultato»

Walter Mazzarri è intervenuto ai microfoni di Radiolina in vista della sfida contro l’Inter. L’allenatore del Cagliari ha parlato del suo passato in nerazzurro e della gara di domenica a San Siro.

CRESCITA – Walter Mazzarri ha sottolineato la crescita della sua squadra in vista della partita di domenica: «Siamo in crescita, ora vedo dei segnali positivi. Io dovrei partire dall’inizio per dare una fisionomia alla squadra ben precisa. Non mi piace arrivare in corsa e adesso la Serie A ha molte più partite, tutte ravvicinate, quindi è più difficile lavorare con la squadra. Ora però sto già vedendo qualcosa, ma c’è da migliorare tanto. In fase difensiva concediamo ancora troppo e in alcuni momenti della gara sbagliamo troppi passaggi e i tempi di gioco. Ma ho visto molte cose anche positive».

VOGLIA DI RISULTATO – Mazzarri ha presentato così la partita contro l’Inter: «In questo momento per l’Inter parlano i fatti. Sono in una forma stratosferica. Noi andiamo a San Siro molto fiduciosi, credo che se i ragazzi vanno con l’orgoglio e l’organizzazione mostrata nelle ultime partite, possiamo provare a fare un risultato importante. Chiederò ai giocatori di affrontare la partita con coraggio, non con paura. Cercheremo di esprimere il nostro gioco, impegnarli nella fase difensiva e faremo il nostro».

ESPERIENZA NERAZZURRA – Mazzarri, infine, ha parlato con orgoglio del suo periodo da allenatore dell’Inter: «Io guardo sempre avanti, ma tutte le esperienze per me sono importanti. Io mi sono sudato tutto, ad allenare sono partito dalla C2. Arrivare all’Inter per me è stato un orgoglio, come arrivare alla vetta. È stato purtroppo il mio unico esordio in carriera, ma poi il tempo mi ha dato tante soddisfazioni. Con la squadra che avevo al tempo, il quinto posto e il mio lavoro sono stati rivalutati».