Matviyenko: “Abbiamo avuto occasioni, peccato. Difesa a cinque…”

Mykola Matviyenko Shakhtar Donetsk

Mykola Matviyenko, difensore dello Shakhtar Donetsk, ha parlato al termine dello 0-0 contro l’Inter, nell’ultimo turno di Champions League. Le sue parole a Futbol 2.

OCCASIONI – Mykola Matviyenko, difensore dello Shakhtar Donetsk, non è soddisfatto della prova offensiva contro l’Inter. Ecco le sue parole dopo la gara: «Abbiamo avuto qualche buona occasione, ma sfortunatamente le abbiamo sbagliate. Dobbiamo cogliere queste opportunità, perché non ne hai mai molto contro squadre come questa».

DIFESA – Matviyenko risponde poi sulla difesa a cinque sfoggiata oggi dagli ucraini: «Non è stato difficile adattarsi, il nostro allenatore e il suo staff ci hanno spiegato tutto. Ci hanno detto come ogni giocatore doveva muoversi, così tutti sapevamo le nostre posizioni».