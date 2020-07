Mattioli: “Non mi aspettavo questa stagione, fiducia in Di Biagio”

Condividi questo articolo

Walter Mattioli, presidente della Spal, prima della partita con l’Inter ai microfoni di “Dazn” ha parlato della partita di questa sera e della fiducia del club nei confronti di mister Gigi Di Biagio.

FIDUCIA IN DI BIAGIO – Walter Mattioli prima di Spal-Inter ai microfoni di Dazn ha parlato : «Non ero contento perché secondo me questo gruppo ha un valore importante, sono tutti giocatori di Serie A con tanta esperienza, non mi aspettavo questo finale di campionato. Ho manifestato un po’ la mia rabbia per non aver visto quello che mi aspetto. Di Biagio è un grande mister, un uomo serio che sta lavorando tantissimo, persona tosta che ci tiene tantissimo. Lui sa che ha la possibilità di fare un finale importante. Dobbiamo lavorare, lui lo sa, la mia è solo amarezza. Abbiamo grande stima del nostro mister».