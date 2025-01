Materazzi: «Inter, Lautaro Martinez tornerà. Un problema per tutti!»

Marco Materazzi si è così espresso nel pre-partita di Inter-Milan, match valido per la finale di Supercoppa Italiana.

IL COMMENTO – Marco Materazzi ha parlato a Italia1 prima dell’inizio di Inter-Milan. Queste le sue dichiarazioni: «I rischi sono quelli di una partita secca. Il Milan ha fatto un buon secondo tempo in semifinale, ha ribaltato la partita, quindi non sarà scontato. Quando sbagliano tanto, di solito, poi gli attaccanti subito si riprendono. Fa bene la società a sostenerlo, perché prima o poi tornerà anche Lautaro Martinez. E lì saranno problemi per tutti».