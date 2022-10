Martinez Quarta: «Fiorentina, possiamo far male all’Inter. Classifica bugiarda»

Martinez Quarta è uno dei protagonisti del momento della Fiorentina, prossimo avversario dell’Inter. In un’intervista rilasciata al canale ufficiale TikTok della società toscana, il difensore argentino ha mostrato fiducia in vista di sabato.

TENTATIVO DI RIPRESA – La Fiorentina è tredicesima in classifica dopo dieci giornate di Serie A, dopodomani affronterà l’Inter. Lucas Martinez Quarta rivela come i viola arrivano alla sfida: «Ci stiamo impegnando tutti, stiamo mettendo tutto per uscire da questa situazione. È difficile, ma ci stiamo allenando per questo. Adesso abbiamo una partita importante contro l’Inter, mi auguro che possiamo fare bene tutti per portare tutti a casa. Secondo me meritavamo qualche punto in più, perché abbiamo fatto ottime partite però poi ogni errore che facevamo prendevamo gol. Dobbiamo cambiare questo, stiamo lavorando: la classifica è bugiarda, l’anno scorso potevamo arrivare anche sopra in classifica mentre quest’anno stiamo perdendo punti che non possiamo perdere. Per questo siamo un po’ giù».

LA CHIAMATA – A oggi sono circa trentunomila i biglietti venduti per Fiorentina-Inter. Martinez Quarta chiede l’appoggio dei tifosi: «Abbiamo bisogno di tutti, non c’è altra maniera per uscire. Mi auguro che sabato sia una sera fantastica per tutti. Quando abbiamo giocato in casa abbiamo visto uno stadio pienissimo e questo dà tanto per noi. C’è tanta voglia, stiamo lavorando per questo e sappiamo che l’unica maniera per uscirne è allenarci, essendo convinti di quello che possiamo fare sabato. Ci aspetta una grande squadra, ma sappiamo che possiamo fargli male».

L’AVVERSARIO DELLA FIORENTINA – Martinez Quarta si sofferma sull’Inter: «Su tutti i punti di vista hanno una grande squadra, con giocatori di qualità. Magari non hanno iniziato bene, ma adesso stanno riuscendo a vincere e hanno fatto una grande partita al Camp Nou. Dobbiamo quindi essere attenti, svegli e fare il nostro, che quando facciamo il nostro gioco sappiamo che possiamo far male a tutti».