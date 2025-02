J. Martinez: «Pronto per questo momento! Lo sapevo da settimane»

Josep Martinez ha festeggiato a lungo stasera nella vittoria per 1-0 dell’Inter contro il Genoa. Nel post partita, su Inter TV, il portiere mostra tutta la sua felicità per la conquista dei tre punti.

VITTORIA CHIAVE – Josep Martinez al termine di Inter-Genoa, dove è stato decisivo: «Sono molto felice per la vittoria della squadra. Sapevamo che questa partita era molto importante per il nostro percorso, dopo una sconfitta che ci aveva fatto molto male. È stata molto sofferta, loro hanno fatto una grande partita di squadra ma alla fine siamo riusciti a portare a casa i tre punti. In campo contro il mio passato? Posso dire che questa settimana ho avuto grandissima emozione. Ho saputo che il povero Yann Sommer e che avrei dovuto giocare. È stato emozionante giocare la prima partita in Serie A, anche vedere i miei compagni dell’anno scorso. Per me era una partita in più, ho cercato di passare tranquillo la settimana e aiutare i compagni».

Martinez fa i calcoli: era al corrente di poter giocare con l’Inter

PROMOSSO – Josep Martinez racconta come gestisce il ruolo di dodicesimo: «Da tanti mesi lavoro per questo momento. Sapevo che poteva arrivarmi un’opportunità: è sempre così col portiere, entri quando c’è qualche infortunio o espulsione. È quanto ho fatto questi mesi, sapevo che avrei avuto l’opportunità martedì in coppa ed ero da qualche settimana mentalizzato su questo. Non poteva venire in una settimana migliore. Dal primo giorno Sommer mi aiuta tantissimo, ho imparato tantissimo da lui. Quando non giochi non è mai semplice, però devi farti trovare sempre pronto: è quanto ho cercato. Ho avuto la fortuna che questa settimana c’era anche la Coppa Italia e da un po’ mentalizzavo che avrei avuto l’opportunità. È stato tutto perfetto. Occhio alla classifica? Sì, sempre. Il nostro obiettivo è essere il più in alto possibile, siamo contenti di essere primi e speriamo con un po’ di fortuna di rimanerci anche domani».