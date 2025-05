J. Martinez: «Inter ambiziosa! Le sconfitte ci hanno fatto male»

Josep Martinez è il giocatore che va a parlare in sala stampa al Meazza dopo Inter-Verona, il quartultimo impegno in questa Serie A. Il suo commento in conferenza sulla vittoria per 1-0.

CONFERENZA STAMPA MARTINEZ POST PARTITA INTER-VERONA

È cambiato qualcosa dopo Barcellona?

No. Veniamo da una grandissima stagione, penso che due sconfitte di fila hanno fatto male ma abbiamo un grande gruppo. Sapevamo che mercoledì scorso era una partita molto importante e quella di oggi pure. Dovevamo mettere pressione al Napoli che aveva vinto prima, adesso pensiamo a martedì.

Come hai visto dalla panchina il Barcellona mercoledì?

Ho visto una squadra molto offensiva. Ho un amico lì e lo seguo molto spesso durante l’anno, è una squadra con tanta qualità e giocatori giovani con fame. Ci renderanno le cose difficili martedì, stasera con tanti cambi non era facile ma per fortuna abbiamo segnato presto. La Liga, come la Serie A, è un campionato molto competitivo e ogni squadra può renderti le partite difficili: è stato così anche per loro.

Quanto potrà essere determinante il fattore San Siro martedì?

Credo che sarà un fattore importante. Abbiamo dimostrato all’andata di essere pronti in tutto, abbiamo giocato qui facendo grandi partite e credo che in casa, davanti alla nostra gente, abbiamo il dovere di fare una grande partita e dare tutto per provare ad arrivare in finale. Che sarebbe storico.

Martinez, secondo te martedì vedremo un’Inter che proverà più il gioco rispetto all’andata? Stai pensando ai rigori con Sommer?

Abbiamo segnato due gol molto rapidamenti, questo poteva farci tornare un po’ indietro per tenere il risultato. Era inevitabile lasciare a loro un po’ di possesso, sapendo che loro soffrono quando non lo mantengono. Bisognerà trovare spazio in contropiede e approfittarne. I rigori? Li vedremo il giorno prima, ma è chiaro che ci penseremo.

L’Inter può avere più fame del Barcellona, visto che rispetto a loro ha più giocatori che potrebbero non arrivare a questo punto del torneo?

Il Barcellona è una squadra ambiziosa, ma anche noi. Non succede tutti gli anni di arrivare in semifinale di Champions League: è una situazione storica, bisognerà provare ad andare in finale.