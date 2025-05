J. Martinez: «Dipende ancora da noi, può succedere qualsiasi cosa»

Josep Martinez parla a caldo al termine di Inter-Verona, quartultima giornata di Serie A. Ecco il suo commento nel post partita della sfida del Meazza.

PORTA INVIOLATA – Nessun intervento per Josep Martinez nel rientro in campo in Inter-Verona: «Oggi era una partita molto importante. Avevamo tanti cambi nell’undici iniziale, per noi è molto importante sempre avere questo tipo di opportunità e far vedere al mister che siamo pronti quando ha bisogno di noi. Dobbiamo vincere tutte le partite e sperare che il Napoli perda qualche punto. Porta inviolata? Per noi è molto importante, per il tema della fiducia. È vero che erano due partite che non vincevamo, questo abbiamo cercato di migliorarlo. Abbiamo iniziato col clean sheet, adesso testa a martedì».

Josep Martinez spera in un passo falso che aiuti l’Inter

CORSA A INSEGUIRE – L’Inter resta a -3 dal Napoli, il giudizio di Martinez: «Alla fine noi pensiamo a fare il nostro, è chiaro che stavamo pensando a cosa faceva il Napoli. Ma dobbiamo vincere tutte le partite che mancano e aspettare che lascino qualche punto: secondo me dipende da noi, può succedere qualsiasi cosa nel calcio. Cosa servirà martedì sera? Tutto, dare tutto e prepararla bene. Loro sono una squadra forte, ma anche noi abbiamo dimostrato di saper fare grandi cose. Sappiamo che sarà una partita difficile, anche noi siamo una squadra forte e in casa avremo i nostri tifosi».