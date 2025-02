J. Martinez: «Dimentichiamo Lazio-Inter di campionato! Oggi diverso»

Josep Martinez, anche oggi titolare tra i pali dell’Inter considerato l’infortunio di Yann Sommer, prima della partita su Inter TV ha parlato dell’importanza di questa partita.

ATTENZIONE MASSIMA – Josep Martinez chiama l’attenzione di tutta la squadra, dimenticando la sfida giocata in Serie A. Il quarto di finale di Coppa Italia, questa sera, sarà diverso secondo il portiere spagnolo: «Questa gara per noi è molto importante, incontriamo una squadra forte e non sarà come quella giocata in campionato. In quel caso a noi è andato tutto male e a noi tutto bene. Io sono orgoglioso di giocare per questa grande famiglia, voglio farmi trovare pronto per aiutare la squadra».