Martinez: «Coppa Italia un obiettivo, Inter-Milan importante! Farò di tutto»

Josep Martinez oggi torna titolare in Inter-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Lo spagnolo su Inter TV tiene alta la concentrazione in vista del derby di questa sera.

PRIMA DEL DERBY – Josep Martinez prima di Inter-Milan ha parlato così: «Quanto conta questa partita? Tantissimo, siamo a un passo dalla finale di Coppa Italia e vogliamo conquistarla, è un nostro obiettivo. È una partita importante, è da tantissimi mesi che lavoriamo per questo tipo di obiettivi. Sono felice di essere arrivato in semifinale, come tutti i miei compagni voglio la finale e farò di tutto stasera per arrivare lì».