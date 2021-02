Marroccu: Â«Genoa in campo con la miglior formazione. Giocatori motivatiÂ»

Marroccu: «Genoa in campo con la miglior formazione. Giocatori motivati»

Francesco Marroccu Genoa

Marroccu ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” prima del fischio d’inizio di Inter-Genoa, sfida valida per la ventiquattresima giornata di Serie A. Di seguito le dichiarazioni del direttore sportivo rossoblù

INGREDIENTI – Francesco Marroccu parla così prima del fischio d’inizio di Inter-Genoa: «Il Genoa è un bel mix e lo chef è stato molto bravo, un plauso a Davide Ballardini e al Genoa che lo ha scelto. Formazione? Sono scelte molto credibili, credo che abbia messo in campo la formazione migliore. I giocatori scelti sono molto motivati, da grande chef ha creato gli ingredienti giusti per questo tipo di partita. Come mai Ballardini rende così bene a Genova? Credo che ci siano dei posti, delle alchimie dove è più facile rendere. Ballardini credo che a Palermo, con la Lazio abbia un curriculum di buon livello. Kevin Strootman non riposa mai? C’è da dire che il limite di Strootman nel periodo in cui era in Francia è che giocava poco, non farlo riposare ora è proprio per portarlo alla sua miglior condizione».