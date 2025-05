Marquinhos: «Ho un’altra opportunità e ora voglio vincere la coppa»

Marquinhos ha perso la prima finale di Champions League giocata, quella del 2020 contro il Bayern Monaco. Ora ha una nuova opportunità contro l’Inter.

OPPORTUNITÀ – Il capitano del Psg Marquinhos, raggiunto da TNT Sports, così sulla finale con l’Inter: «Sì, è vero è davvero una bellissima emozione da provare. Penso che arrivare in finale è davvero molto molto difficile. Abbiamo visto durante la stagione le difficoltà che abbiamo avuto durante tutto il percorso che abbiamo fatto. Ed è per questo che dobbiamo, dobbiamo dare valore a questo momento. In finale, ci sono arrivato una volta e adesso ho di nuovo un’altra occasione. Voglio davvero afferrare con entrambe le mani questa opportunità e vincere questo trofeo. Sarebbe anche un modo per concretizzare il lavoro fatto durante questi anni, vogliamo finire bene e alzare questa coppa».

PRIMA CHAMPIONS LEAGUE – Marquinhos sogna la prima Champions dei parigini: «Penso che quando vinci un titolo, entri sempre di più nella storia del club. Penso che anche per il club passerà alla storia, nella leggenda, in quanto sarebbe il primo titolo. E per noi è una motivazione in più perché permetteremmo al Psg di vincere la sua prima Champions League. Entreremmo nella storia».

LUIS ENRIQUE – Infine, Marquinhos elogia l’allenatore spagnolo: «Beh, penso che inizi molto dal fare sforzi davvero approfonditi in campo, gli attaccanti hanno lavorato molto, difendono, i difensori attaccano, tutti partecipano, tutti giocano. Quindi ci vuole tempo per fare un lavoro importante in campo, e quando è arrivato, c’erano davvero molti cambiamenti da fare a livello e soprattutto negli atteggiamenti in campo, e ci ha mostrato cose nuove. Penso sia lui e sia noi migliorati. Il club è in un momento molto, molto buono, molto importante che ha anche capito cosa serve per raggiungere i suoi obiettivi di alto livello e dobbiamo continuare così. Noi giocatori dobbiamo essere affamati, giocatori che vogliono davvero lottare per vincere titoli, qui ci sono giovani giocatori che hanno fame di vincere».