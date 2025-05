Marquinhos: «La forza dell’Inter sono le due punte. Come fermale? Il PSG ha studiato»

Dopo l’allenatore del PSG Luis Enrique, anche Marquinhos interviene su Sky Sport alla vigilia della finale di Champions League contro l’Inter.

PREPARAZIONE – Marquinhos sarà uno dei protagonisti di PSG-Inter domani sera. Alla vigilia della grande sfida di Champions League, il difensore dichiara: «La finale del 2020? È chiaro che ci penso ancora ma a questa ci arrivo bene. È un altro gruppo, un’altra squadra. Penso che arriviamo in un altro momento, anche l’idea di gioco è molto diversa da quella che avevamo prima. Arriviamo bene a domani, oggi qui abbiamo fatto gli ultimi dettagli e domani saremo pronti ad affrontare questa grandissima squadra che è l’Inter».

Marquinhos svela alcuni dettagli prima di PSG-Inter

L’AVVERSARIO – Marquinhos prosegue: «Come possiamo arginare le due punte dell’Inter? Questa è una bella domanda, non posso dire tanto. Però abbiamo lavorato sulla nostra fase difensiva, però non cambia tanto dal nostro sistema. Abbiamo qualcosa che possiamo fare molto bene per provare ad annullare queste due punte che sappiamo essere la forza di quest’Inter. Una squadra che gioca molto compatta e arriva con le punte e anche con gli esterni molto veloci. Abbiamo studiato qualcosa, ma non posso dire molto».

Marquinhos: «La forza dell’Inter sono le due punti. Come fermale? PSG ha studiato»

TECNICA STUDIATA – Marquinhos conclude: «Sappiamo che dobbiamo usare la nostra filosofia e la nostra forza: pressare, cercare di essere aggressivo e quando la palla salta dobbiamo tornare tutti insieme. Dobbiamo fare tutto quello che abbiamo fatto dall’inizio della stagione ad adesso, non dobbiamo cambiare tanto perché adesso sarebbe un errore. Sapevamo che l’Inter si appoggia sulle sue forze, noi dobbiamo appoggiarci sulle nostre. Per questo penso che sarà una bella partita».