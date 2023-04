Marotta: «Ho visto i giocatori carichi! Inzaghi? Mai condizionato»

Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Mediaset Infinity nel prepartita di Benfica-Inter. Le sue parole in vista dell’imminente quarto di finale di andata di Champions League

CARICA − La determinazione di Marotta prima della sfida del da Luz: «Per noi gratificante, perché era un appuntamento che mancava da 12 anni. L’avversario è di tutto rispetto, le motivazioni, la testa avranno un ruolo fondamentale. Ho visto i giocatori molto carichi. L’andamento altalenante è solo in campionato, logico che una grande squadra deve essere competitiva in tutte le competizioni. Inzaghi lo sa, sta facendo un ottimo lavoro. Siamo fiduciosi che in campionato troverà la soluzione. Mai condizionare presente e futuro di un allenatore con una partita. L’Inter ha il dovere sempre di dare il massimo, speriamo di riprendere la via giusta in Italia. Il nostro valore è importante, considerando che il gruppo è quello degli ultimi due anni. L’esperienza in Europa fa effetto, sono ottimista perché la professionalità non è mai venuta meno. Dobbiamo essere capaci alle loro iniziative. Il Benfica è una gran bella squadra, la sua storia recente e passata parla da sé. Il fatto di comprare e vendere giocatori in maniera molto importante. Riesce a valorizzare i loro asset. Ha eliminato squadre illustri in Italia, speriamo l’Inter possa dare un’altra rotta. Qualificarsi sarebbe un grandissimo traguardo, il primo titolo nerazzurro in Coppa Campioni è stato contro il Benfica con Jair».